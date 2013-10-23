Глава АвтоВАЗа ушел в Роскосмос

"Назначить Комарова Игоря Анатольевича заместителем руководителя Федерального космического агентства", - говорится в распоряжении правительства, которое цитирует РИА Новости.

Недавно в Роскосмосе сменился руководитель - Владимир Поповкин, возглавлявший агентство с весны 2011 года, был освобожден от занимаемой должности, на его место был назначен экс-замминистра обороны по науке Остапенко.

Неофициальная информация об уходе Комарова с "АвтоВАЗа" в космическую отрасль появилась в начале октября. Предполагалось, что он возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорацию, куда, как планируется, войдут все предприятия отрасли.

Что касается "АвтоВАЗа", его может возглавить президент Группы ГАЗ Бо Андерсон. Эту кандидатуру совет директоров крупнейшего российского производителя легковых автомобилей рассмотрит на заседании 4 ноября.

Ранее в этом году Роскосмос провел несколько неудачных пусков ракет. В частности, 2 июля сразу после старта взорвалась ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и тремя российскими навигационными космическими аппаратами "Глонасс-М". Как сообщалось позже, причиной аварии стала неправильная установка датчиков угловой скорости - их установили вверх ногами и с применением силы.