В Туркмении начались аресты

В столице Туркмении во вторник в 15:00 по местному времени (13:00 по московскому) откроется внеочередное заседание Народного совета (Халк Маслахаты) на котором, как ожидается, будут объявлены кандидатуры на пост президента страны, сообщает "Интерфакс".

В состав Народного совета - высшего законодательного и представительного органа власти Туркмении - входят 2507 членов, в том числе президент, депутаты парламента, председатель верховного суда, генпрокурор, члены правительства, главы районных администраций.

Планируется, что в ходе заседания Народного совета во вторник будет названа дата проведения выборов нового президента страны, который придет Сапармурату Ниязову, скоропостижно скончавшемуся 21 декабря 2006 года, и рассмотрены предложенные на этот пост кандидатуры. По туркменской конституции в случае если президент больше не может исполнять свои обязанности, нового главу государства следует избрать не позднее чем в двухмесячный срок.

По данным "Коммерсанта", в понедельник прошло закрытое заседание госсовета безопасности Туркмении под председательством и.о. президента Гурбангулы Бердымухаммедова. На нем, в частности, осуждались кандидатуры преемника Ниязова на посту президента, а также новых председателей Народного совета и парламента (меджлиса).

Кто именно будет претендовать на эти посты пока неизвестно, однако аналитики и представители туркменской оппозиции указывают, что голосование по кандидатурам на заседании Народного совета будет формальностью.

Один из лидеров оппозиционной Республиканской партии Туркмении, Байрам Шихмурадов, в интервью "Коммерсанту" сообщил, что наиболее вероятным претендентом на пост президента считается Рашид Мередов, с 2001 года занимающий пост министра иностранных дел.

Однако источники газеты "Ведомости" из числа представителей оппозиции предполагают, что преемником Ниязова станет руководитель президентской охраны Акмурад Реджепов, считающийся одним из наиболее влиятельных политиков в стране.

В то же время представитель Российского института стратегических исследований в беседе с корреспондентами издания не исключил, что Мередов предпочтет фактически править страной, а формально пост президента займет его ставленник, не имеющий реального политического веса.

Вскоре после того, как стало известно, что исполняющим обязанности президента назначен Гурбангулы Бердымухаммедов, аналитики предположили, что именно он и является преемником Ниязова. Однако в понедельник, говоря о кандидатуре нового президента страны, ни российские эксперты, ни туркменские оппозиционеры Бердымухаммедова не упоминали.

Эксперты также не исключают, что во вторник депутатам Народного совета будет предложено сразу несколько кандидатур, включая "двух-трех статистов, необходимых для создания видимости демократических выборов".

Депутатам Народного совета во вторник также предстоит определить, кто займет еще два высоких государственных поста, освободившихся в последние дни. В первую очередь, предстоит выбрать нового председателя самого Народного совета. Ранее эту должность занимал Ниязов, совмещая ее с постом президента.

Кроме того, на заседании во вторник планируется определить и нового спикера парламента (меджлиса). Этот пост до 22 декабря занимал Овезгельды Атаев, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Источники "Коммерсанта" назвали в числе претендентов на пост главы Народного совета министра обороны страны Агагельды Мамедгельдыева. По данным собеседников "Ведомостей", Мамедгельдыев считается наиболее вероятным преемником Атаева на посту председателя парламента.

Однако, по данным газеты "Время новостей", в понедельник Мамедгельдыев был арестован. Об аресте главы Минобороны страны газете рассказали представители оппозиционной Республиканской партии Туркмении, подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

Лента.ру