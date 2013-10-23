Тамерлан Царнаев убил трех наркоманов и засыпал их тела марихуаной

Предполагаемый организатор взрывов на Бостонском марафоне Тамерлан Царнаев 11 сентября 2011 года принимал участие в убийстве трёх человек в США. Царнаев и его друг Ибрагим Тодашев перерезали горло трём знакомым наркоманам и засыпали их тела марихуаной. Об этом говорится в официальных документах прокуратуры США.

«Тамерлан Царнаев принял участие в убийстве трёх человек в Уолтеме, штат Массачусетс», - говорится в официальных документах следствия по делу о взрыве на Бостонском марафоне. Эти документы цитирует Russia Today.

Об участии Царнаева в убийстве трёх человек следствию сообщил друг чеченца Ибрагим Тодашев. Вскоре после допроса Тодашев погиб в перестрелке с федеральными агентами возле своего дома в Орландо, штат Флорида.

Информация об убийстве появилась в официальных документах после просьбы Джохара Царнаева ознакомить его с криминальным досье его брата. В этой просьбе молодому человеку и его адвокатам было отказано.

«Публикация этой информации стала бы раскрытием деталей расследования обстоятельств особо тяжкого преступления», - констатирует прокуратура США.

В конце сентября 2011 года полиция города Уолтем, штат Массачусест, обнаружила в одном из домов тела трёх молодых людей со следами насильственной смерти. Погибших звали Брендан Месс, Эрик Вайсман и Рафаэль Текен. Все они занимались бодибилдингом и, судя по полицейским базам данных, регулярно употребляли наркотики.

Преступление впечатлило даже видавших многое сотрудников полиции городка. Убийцы ножом перерезали им шеи от уха до уха и завалили тела долларовыми купюрами и марихуаной.

«Это была самая страшная кровавая баня, которую я видел за долгую карьеру в правоохранительных органах. Ещё более странным были деньги и наркотики», - заявил местному изданию источник в правоохранительных органах.

В 2011 году следствие не смогло найти убийц. Однако полицейские пришли к выводу, что убийцы скорее всего были знакомы с молодыми людьми и добровольно пустили их в свой дом.

Справка. В конце апреля 2013 года взрыв на Бостонском марафоне унёс жизни четырёх человек, ещё более 200 получили ранения. После нескольких дней поисков полиция вышла на след организаторов теракта. Ими оказались этнические чеченцы Тамерлан и Джохар Царнаевы. Во время погони Тамерлан Царнаев был убит. Джохар Царнаев скрывался от полиции в лодке, но был задержан.

Расследование дела о взрыве на Бостонском марафоне привело следователей к одному из друзей братьев Царнаевых – Ибрагиму Тодашеву. Стражи порядка связались с Тодашевым и допросили его. Выяснилось, что Тамерлан Царнаев и Тодашев неплохо знали как минимум одного из трёх молодых людей, убитых в Уолтеме.

Агенты спецслужб устроили Ибрагиму Тодашеву допрос в его доме в Орландо. Под давлением специалистов он фактически признал свою вину в убийстве, однако сразу вслед за этим достал оружие и открыл огонь по допрашивавшим его агентам. В результате перестрелки Тодашев был убит.