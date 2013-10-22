СМИ: Президент Туркменистана опубликовал роман, который писал с детства

Работу над книгой, которая повествует о периоде жизни отца президента Мяликгулы Бердымухамедова, автор ”начал еще в детстве и писал ее на протяжении всей жизни”, сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

Роман повествует о периоде жизни отца главы туркменского государства, детство которого пришлось на годы Великой Отечественной войны. Жизненный путь, описанный в романе, охватывает полтора года из детства Мяликгулы, который после ухода на войну своего отца Бердымухамеда Аннаева, ”трудился не покладая рук, помогая своей семье и сельским жителям”.

По словам главы государства, в принятии решений по важным вопросам ему всегда помогает отец Мяликгулы Бердымухамедов.

Президент Туркменистана является автором ряда книг.