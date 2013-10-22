Кожара от имени ОБСЕ осудил теракт в Волгограде

"Я решительно осуждаю этот акт террора, который привел к смерти и ранениям многих невинных людей. Я приношу свои искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", — цитируется в сообщении заявление Кожары, которое он сделал в Люксембурге на полях встречи "тройки" ОБСЕ с представителями ЕС, пишет РИА Новости.

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"Эта атака — очередное напоминание о том, что международное сообщество должно быть едино в своем ответе на терроризм, укрепляя практические инструменты противодействия этому чудовищному преступлению", — сказал председатель ОБСЕ.

По предварительной информации, в результате взрыва в Волгограде погибли шесть человек, госпитализированы около 30.

В "тройку" ОБСЕ входят действующий, предыдущий и будущий председатели организации. В данном случае это министры иностранных дел Ирландии, Украины и Швейцарии.