Врачи извлекли болт из сердца мужчины, раненного в теракте в Волгограде

"Взрывчатка была начинена поражающими элементами, и болт попал мужчине в сердце. Операция прошла успешно. Врачи дают благоприятный прогноз в отношении этого мужчины. В отношении других пострадавших прогнозов пока нет, потому что у всех них состояние тяжелое, и все они находятся в состоянии контузии", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Волгоградской области Екатерина Голод.

По теме: Семьи погибших в Волгограде получат по миллиону рублей

По ее словам, состояние пострадавших в 15-й больнице Волгограда проверил губернатор региона Сергей Боженов. В город прибыл борт МЧС, и в ближайшее время состоится консилиум волгоградских и московских врачей. Они примут решение о том, кого из пострадавших транспортировать в Москву и в какие сроки.

По данным пресс-службы, губернатор попросил выйти на работу весь персонал больницы, чтобы пострадавшие были под постоянным присмотром врачей. "Порядка 100 человек будут работать в этой больнице", — сказала собеседница.

Она также добавила, что самого маленького пациента — ребенка в возрасте одного года и 10 месяцев — перевели в детское отделение 7-й больницы Волгограда. Он в нормальном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Взрыв в салоне автобуса "ЛиАЗ" произошел в 14.25 мск в Красноармейском районе Волгограда (в районе остановки "Лесобаза"). В результате теракта погибли шесть человек, в основном молодые люди. Госпитализированы 28 человек, из них пятеро — в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным СК РФ, самоподрыв в автобусе совершила уроженка Дагестана, 30-летняя Наида Ахиялова. Возбуждено уголовное дело.