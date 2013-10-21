Семьи погибших в Волгограде получат по миллиону рублей

Выплаты тяжело раненым составят 400 тысяч, всем пострадавшим – 100 тысяч рублей. Соответствующий документ подписал губернатор Волгоградской области Сергей Боженов, находящийся на месте происшествия, сообщает волгоградский портал v1.ru.

«Я выражаю свои искренние соболезнования семьям пострадавших и погибших при теракте в Волгограде, – отметил губернатор на месте ЧП. – По жертвам трагедии скорбит сегодня весь регион. Но волгоградцы – сильные люди, и не допускают паники. Все необходимые для безопасности жителей меры принимаются в полном объеме».

После оперативного совещания в районе взрыва автобуса глава региона оправился к пострадавшим в ГУЗ «КБ СМП №15».

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По уточненным данным, число погибших в трагедии составило шесть человек, в больницах Волгограда находятся 28 раненых. С ними работают лучшие врачи региона. Всеми необходимыми лекарственными средствами, кровью, плазмой и заменителями крови лечебные учреждения обеспечены в полном объеме. Медицинский консилиум оценивает состояние каждого из пациентов на предмет необходимости и возможности транспортировки в другие клиники областного центра и Москвы.