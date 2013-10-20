Умерла вдова югославского лидера Иосипа Броза Тито

Об этом сообщает РИА Новости.

"Йованка Броз была госпитализирована в тяжелом состоянии 23 августа. Несмотря на усилия врачей, она скончалась сегодня в 11.45 в результате остановки сердца", - сказали в клинике.

Йованка Броз стала третьей официальной супругой Тито в 1952 году. До этого она шесть лет была его секретарем. После кончины супруга в 1980 году Йованка была изолирована от общества. Тогдашние власти приняли закон, лишивший вдову Тито права на имущество, которое провозглашалось государственным. Этот закон отменили в 1999 году, однако Йованка Броз не смогла отсудить что-либо у государства, поскольку, по словам ее представителя, суд утратил соответствующие документы.

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Вдова Тито получила от властей Сербии удостоверение личности и паспорт лишь в июле 2009 года. Таким образом, она около 30 лет прожила без личных документов. Женщина практически не располагала личным имуществом. Вилла в престижном районе Белграда Дединье, где она проживала последние десятилетия, за все это время не ремонтировалась.

Ранее сербские СМИ распространили информацию, что женщина страдает раком кожи и некоторыми другими болезнями, но до последнего момента отказывалась лечиться, а ее перемещение в больницу стало возможным только после того, как она физически не смогла сопротивляться госпитализации. Тогда она была помещена в центр экстренной помощи клинического центра. В последнее время появлялась информация об ухудшении ее состояния.

Сообщалось, что вдова Тито хотела быть похоронена рядом с супругом в мавзолее "Дом цветов" на территории Музея истории Югославии в Белграде.