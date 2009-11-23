Внук Тито возглавил коммунистов Сербии

Иосип Броз - внук бывшего югославского лидера Иосипа Броз Тито - избран председателем новой Коммунистической партии в воскресенье в ходе объединительного съезда ряда политических сил в городе Нови Сад, сообщили сербские СМИ.

"Делегаты объединительного съезда ряда коммунистических партий избрали Иосипа Броз председателем новой Коммунистической партии", - говорится в сообщениях СМИ.

"Я уверен, что к концу января следующего года мы соберем 10 тысяч подписей, необходимых для регистрации партии", - заявил Иосип Броз, добавив, что целевая группа - 10% из 60% не определившихся избирателей Сербии.

По словам Иосипа Броз, КП станет современной левой партией, которая будет выступать за интеграцию в Европейский союз и окончание приватизации в Сербии.

"В отличие от бывшей КП, члены которой должны были быть атеистами, наша партия будет уважать свободу вероисповедания своих членов", - сказал внук Тито.

Иосип Броз рассказал, что программа новой партии будет основана на опыте предшественников, но с учетом новых реалий.

"Мы принимаем все, что было хорошо, и отвергаем все, что было плохо", - пояснил политик.

По его словам, основная цель новой КП состоит в том, чтобы вернуть достоинство народу, обеспечить высокие пенсии, а также трудоустройство молодежи и нормальную жизнь крестьянам.

Сообщается, что заместителем председателя КП избран Ненад Кулич, а генсеком - Владимир Кирчански.

РИА Новости