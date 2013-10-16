Офис премьера Канады эвакуирован из-за подозрительного предмета

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По словам представителя Королевской конной полиции Канады Люси Шори, в момент происшествия премьер-министра не было в здании.

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Сообщается, что в связи с инцидентом задержан один человек. Построенное в 1883 году, Здание Ланжевен расположено напротив Парламентского холма.