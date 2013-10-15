МИД установил личности задержанных в индийских водах украинцев

Министерство иностранных дел Украины подтверждает, что на задержанном у берегов Индии судне Seaman Guard Ohio находится трое граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Состоялся телефонный разговор консула Украины в Индии с капитаном судна — гражданином Украины. Посольство подтвердило, что на борту судна находится трое граждан Украины — капитан, старший помощник и охранник. Их личности установлены», - сообщили в МИД и отметили, что жизни украинцев ничего не угрожает, на судне есть все условия для проживания, экипаж обеспечен пищей и водой.

Правоохранительные органы Индии продолжают проверку документов по легальности нахождения оружия на борту судна.

Как сообщал УНИАН, 11 октября индийская береговая охрана задержала судно охраны от пиратов Seaman Guard Ohio, которое следовало под флагом Сьерра-Леоне и на борту которого находилось 25 вооруженных человек, в частности 14 граждан Эстонии и украинец.

Судно принадлежит американской фирме AdvanFort, его команда не смогла объяснить, почему корабль вошел в воды Индии вблизи порта Тутикорина, писала индийская газета The Hindu. Как утверждают индийские власти, у людей, которые находились на борту судна, не было необходимых документов на огнестрельное оружие.

Индийские власти выясняют также, могло ли судно принимать участие в незаконной перевозке оружия. Команда заверила, что судно занимается предоставлением охранных услуг и имеющееся оружие легальное.