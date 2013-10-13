На задержанном судне охотников за пиратами оказалось 3 украинца - СМИ

Индийская береговая охрана задержала в пятницу ночью следовавшее под флагом Сьерра-Леоне судно охраны от пиратов Seaman Guard Ohio, на борту которого находится 3 украинца.

Всего на борту судна находится 35 человек. Экипаж: 10 человек: 2 гражданина Украины и 8 Индии. 25 охранников: 14 Эстония, 6 - Англия, 4 - Индия и 1 - Украина, пишет Maritime Bulletin.

Как сообщал УНИАН, индийские власти выясняют также, могло ли судно участвовать в незаконной перевозке оружия. Команда заверила, что судно занимается предоставлением охранных услуг и имеющееся у них оружие легально.

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Судно принадлежит американской фирме AdvanFort, его команда не смогла объяснить, почему корабль вошел в воды Индии вблизи порта Тутикорина, пишет индийская газета The Hindu. Как утверждают индийские власти, у находившихся на борту судна людей не было необходимых документов на огнестрельное оружие.