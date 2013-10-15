СМИ: Внезапные снегопады в США убили около ста тысяч коров

Стада коров паслись на летних пастбищах, когда пришел несвойственный для октября холодный циклон, сопровождающийся снегопадами. Животные из-за холода и сильного ветра, порывы которого доходили до 112 километров в час, разбрелись на многие километры по полям, где от бессилья падали и умирали.

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Когда погода улучшилась и снег растаял, под ним были тысячи погибших животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По предварительным данным, ущерб фермеров в Южной Дакоте оценивается в 1,25 миллиона долларов.

На прошлой неделе на штаты Среднего Запада - Южную Дакоту, Небраску, Айову, Вайоминг и Колорадо обрушились сильные снегопады, которые стали причиной гибели четырех человек. В отдельных районах выпало до 120 сантиметров осадков, произошли сбои в подачи электричества из-за обрыва проводов, некоторые дороги были перекрыты.