В реке, откуда пьет воду весь Шанхай, нашли 900 мертвых свиней

13:36, 10 марта 2013
Мир
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В реке Хуанпуцзян в Шанхае, которая является источником питьевой воды для города, обнаружены 900 трупов свиней.

В реке Хуанпуцзян нашли 900 свиней / Фото: transday.ru

Пока не понятно, каким образом животные попали в реку. Не известно также, утонули ли они в воде или же были сброшены в Хуанпуцзян мертвыми, передаетГазета.Ru.

Местные власти начали расследование инцидента.

В данный момент специалисты выясняют, как случившееся повлияло на качество питьевой воды и какие меры необходимо принять для ее очистки.

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