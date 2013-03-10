В реке, откуда пьет воду весь Шанхай, нашли 900 мертвых свиней
13:36, 10 марта 2013Мир
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В реке Хуанпуцзян в Шанхае, которая является источником питьевой воды для города, обнаружены 900 трупов свиней.
В реке Хуанпуцзян нашли 900 свиней / Фото: transday.ru
Пока не понятно, каким образом животные попали в реку. Не известно также, утонули ли они в воде или же были сброшены в Хуанпуцзян мертвыми, передаетГазета.Ru.
Местные власти начали расследование инцидента.
В данный момент специалисты выясняют, как случившееся повлияло на качество питьевой воды и какие меры необходимо принять для ее очистки.
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