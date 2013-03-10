В реке, откуда пьет воду весь Шанхай, нашли 900 мертвых свиней

Пока не понятно, каким образом животные попали в реку. Не известно также, утонули ли они в воде или же были сброшены в Хуанпуцзян мертвыми, передаетГазета.Ru.

Местные власти начали расследование инцидента.

В данный момент специалисты выясняют, как случившееся повлияло на качество питьевой воды и какие меры необходимо принять для ее очистки.