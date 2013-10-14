Кожара еще раз подчеркнул: создание ЗСТ Украина-ЕС не противоречит сотрудничеству с ТС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом Кожара сказал во время встречи с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан - Министром регионального развития Республики Казахстан, сопредседателем Совместной межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству Бакитжаном Сагинтаевим, который в правительстве Казахстана отвечает за проблематику Таможенного союза.

По теме: Азаров обещает, что с соглашениями Украины и ТС сможет ознакомиться каждый

«Леонид Кожара проинформировал собеседника о евроинтеграционных приоритетах Украины, отметив, что создание зоны свободной торговли Украина - ЕС не будет противоречить последующему взаимовыгодному сотрудничеству нашего государства со странами Таможенного союза», - сообщили в МИД.

Сагинтаев выразил заинтересованность казахстанской стороны в привлечении потенциала Украины в развитие авиационной отрасли и железнодорожного машиностроения Казахстана, а также в углублении двустороннего сотрудничества в космической сфере.

Кроме того, в рамках визита Кожары в Республику Казахстан состоялась его встреча с представителями неправительственных организаций. Министр проинформировал о ходе реализации приоритетов украинского председательства в ОБСЕ и изложил свое видение путей решения проблемных вопросов по защите прав человека, свободы слова, свободы передвижения, реформирования судебной системы и т.д.