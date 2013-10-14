Статую Свободы в США снова открыли для посетителей

Статуя Свободы в Нью-Йорке благодаря финансированию штата возобновила свою работу после почти двухнедельного закрытия, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Финансовый "шатдаун"длится в США с начала октября. В результате были закрыты финансовые учреждения, а также ряд музеев и памятников, в том числе статуя Свободы. Более 400 рабочих статуи и близлежащих парков потеряли работу из-за кризиса.

Как сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, штат согласился взять на себя финансирование объекта. "Расходы на эксплуатацию (статуи) практически незаметны по сравнению с теми деньгами, которые мы сейчас теряем", - заявил Куомо. Ежедневные расходы штата на обслуживание статуи Свободы составят 61,6 тысячи долларов.

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Штаты Аризона и Южная Дакота также приняли решение о финансировании Большого Каньона и горы Рашмор.

Бюджетный и долговой кризис разразился в США в конце сентября после отказа республиканцев проголосовать за повышение 16,7-триллионного "потолка"госдолга и за бюджет на новый финансовый год. В результате с 1 октября в США закрыты многие государственные учреждения, а уже 17 октября стране теоретически грозит дефолт.