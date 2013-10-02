В США закрыли статую Свободы

Причина ограничения доступа туристов — прекращение работы правительства США, о котором было объявлено 30 сентября, сообщает Газета.ru со ссылкой на The New York Times.

По словам владельца туристического бизнеса на острове Свободы Брэдфорда Хилла, он был вынужден уволить всех сотрудников (более 100 человек), и «посоветовал всем обратиться за пособием по безработице». Хилл рассказал, что это уже «второй удар» по его бизнесу за год — парк был закрыт в течение восьми месяцев после урагана «Сэнди», который повредил док парома и офис компании. Ущерб был оценен в 1 миллион долларов

По этим же причинам туристы в Соединенных Штатах не смогут посетить и другие достопримечательности страны, такие как Гранд Каньон и национальный парк Yellow Stone.