Статую Свободы закроют на год

Статую Свободы в Нью-Йорке закроют для посещения в связи проведением работ по улучшению систем безопасности.

Как сообщает Reuters, доступ в статую будет закрыт в течение года.

Работы начнутся после 12 октября 2011 года - в этот день памятнику исполнится 125 лет. Статую планируют оборудовать новыми входами, лифтами и лестницами. Стоимость работ оценивается в 26 миллионов долларов.

Статуя Свободы - одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Ежегодно ее посещает более 5 миллионов человек, причем пик приходится на летний период, когда количество посетителей достигает 20 тысяч человек в день. Внутри венца на голове статуи расположена одна из самых известных в США смотровых площадок.

Статуя была закрыта для посещения после терактов 11 сентября 2001 года и возобновила работу только в 2004 году. Смотровая площадка в короне статуи оставалась закрытой вплоть до лета 2009 года.