Ватикан выпустил юбилейные монеты с ошибкой в слове «Иисус» (фото)

Юбилейные монеты в честь папы Римского Франциска оказались выпущены с опечаткой: в надписи вместо Jesus («Иисус») было отчеканено Lesus. Как сообщает BBC News, Ватикану пришлось отозвать из продажи около шести тысяч монет, пишет Лента.ру.

The Independent пишет, что до того, как ошибка была обнаружена, несколько монет все же было продано. Как указывают СМИ, теперь счастливые владельцы смогут сделать целое состояние на перепродаже раритета.

Выпуском памятных монет из бронзы, серебра и золота занимался Монетный двор Италии. Опечатка была допущена во фразе на латинском языке, которую папа Римский выбрал в качестве своего девиза: «Vidit ergo Jesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi sequere me» («Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною»). О реакции самого папы на опечатку пока не сообщалось.

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Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран папой Римским в марте 2013 года. Он взял себе имя в честь святого Франциска Ассизского, основателя ордена францисканцев, известного своим аскетизмом.

Опечатки в процессе чеканки юбилейных и обычных монет случаются достаточно регулярно. Так, в апреле этого года центробанк Ирландии допустил ошибку при выпуске монеты в честь писателя Джеймса Джойса: в цитате из романа Джойса «Улисс» появилось слово, которого не было в оригинале текста. Однако ирландский регулятор решил не отменять продажу монет.