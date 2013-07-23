Визит Папы Римского в Бразилию омрачили протесты, бомба и обезьяны

Это его первая зарубежная поездка, - отмечает Эхо Москвы.

Неприятности начались как только понтифик приехал в Бразилию. В церкви Сан-Паулу, в которой Франциск намерен провести мессу, нашли бомбу. Взрывное устройство слабой мощности было на парковке на территории храма, передаёт AFP. Бомбу обезвредили.

В Рио-де-Жанейро перед правительственным дворцом, во время встречи Папы Римского с президентом Бразилии возникли беспорядки. Люди, недовольные тем, что власти страны потратили более полумиллиарда долларов на подготовку к визиту понтифика, скандировали лозунги против президента Дилмы Русеф. Из толпы в полицию полетели камни, кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. При помощи слезоточивого газа и водомётов правоохранители разогнали около полутора тысячи демонстрантов.

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Папа Римский колесит по Бразилии не в бронированном лимузине, а обычной малолитражке. И пересесть в более защищённую машину, несмотря на призывы служб безопасности, отказался. С авто тоже случился инцидент. Машина на некоторое время застряла в толпе: ошибся водитель, свернувший не на ту улицу. Франциск этим не смутился и продолжил с улыбкой благословлять людей.

Тем временем у сотрудников служб безопасности возникла новая забота. Они будут следить за тем, чтобы в резиденцию понтифика в Рио-де-Жанейро не проникли дикие обезьяны. Дело в том, что здание со всех сторон окружено тропической растительностью с большим количеством этих животных.