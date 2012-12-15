5-гривневую монету посвятили летучим мышам (фото)

«Все 26 видов летучих мышей, которые зарегистрированы в Украине, занесены в Красную книгу Украины и находятся под охраной согласно законодательству Украины. Рукокрылые, или летучие мыши, являются единственными способными к активному полету млекопитающими”, - говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

Монета изготовлена из нейзильбера.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года Нацбанк реализовал монет из золота 8 тыс. шт., серебра - 97 тыс. шт., нейзильбера - 803 тыс. шт. Сумма выручки от продажи таких монет за три квартала т.г. уже составила 118 млн грн, при том, что за весь 2011 год этот показатель был на уровне 80 млн грн.

Общее количество выпуска Нацбанком составляет почти 550 памятных монет, в т.ч. около 30 монет - в 2012 году.