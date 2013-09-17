Затонувший лайнер Costa Concordia успешно подняли

«Операция завершена. Судно приведено в вертикальное положение», - сообщил руководитель службы Гражданской обороны Италии Франко Габриэлли, добавив, что работы продолжались более 19 часов.

Об этом пишет Russia Today со ссылкой на Associated Press.

В подъеме лайнера приняли участие около 500 человек. Чтобы поставить судно весом более 114 тыс. тонн вертикально, его было необходимо поднять на 65 градусов. Для этого у берега острова Джильо была сооружена специальная конструкция, на изготовление которой ушло 30 тыс. тонн стали и 18 тыс. тонн бетона.

По словам специалистов, в результате проведённой операции удалось избежать попадания в заповедные воды Джильо химикатов и других отравляющих веществ, которые находятся на борту.

Следующим шагом, по словам экспертов, должна стать буксировка лайнера в один из ближайших портов. Однако ранее специалисты заявляли, что начать двигать судно можно будет не раньше весны будущего года: некогда роскошный 9-палубный лайнер с несколькими бассейнами полностью проржавел.

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Уникальное предприятие по подъему Costa Concordia оценивается примерно в €600 млн. Эти расходы взяла на себя компания-судовладелец «Коста крочере».

Для освещения операции по подъёму лайнера на Джильо, где недавно закончился туристический сезон, собрались 350 журналистов со всего мира. Многие телевизионные компании намерены вести сегодня прямую трансляцию.

Лайнер Costa Concordia, совершавший круиз по Средиземноморью с 4,2 тыс. пассажиров и членов экипажа на борту, в ночь на 14 января 2012 года напоролся на риф, слишком близко подойдя к берегу. В результате ряда обстоятельств, в том числе задержки эвакуации, погибли 32 человека. Тела двоих так и не были обнаружены.

Главным виновником произошедшего считается капитан Франческо Скеттино, над которым продолжается судебный процесс по целому ряду обвинений, в том числе в непреднамеренном убийстве. Сам Скеттино свою вину отрицает.