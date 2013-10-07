BBC: Arctic Sunrise может затонуть в российском порту

Письмо господина Убелса с предупреждением зачитали в понедельник на пресс-конференции организации Greenpeace, которой принадлежит ледокол, сообщает BBC Украина.

Голландца Маннес Убелса, арестованного вместе с другими активистами Greenpeace по подозрению в пиратстве, в минувшую пятницу доставили на борт судна, чтобы он проверил его состояние.

По его мнению, если не поддерживать постоянную работу электрогенераторов, на корабле отключится аварийная сигнализация, которая сообщает о протечках.

Сейчас ледокол контролирует береговая охрана, которая, однако, не имеет возможности следить за техническим состоянием судна.

"Избежать затопления судна"

"Наш корабль арестовали, и он оказался в зоне вашей ответственности. Как старший механик судна, должен предупредить вас о возможных рисках", - процитировала письмо Маннес Убелса агентство "Интерфакс".

Оказавшись на судне, механик обнаружил, что в исправном состоянии остался только один из двух электрогенераторов судна. Если остановится и он, то перестанут работать все основные системы, за исключением резервной.

"У корабля больше не будет системы аварийной сигнализации. Обычные протекания забортной воды в моторное отделение не будут вызывать срабатываний сигнализации", - говорится в обращении Маннеса Убелса к российским властям, в котором он также попросил разрешить ему позаботиться о судне, чтобы избежать его затопления.

Представитель Greenpeace Дмитрий Артамонов также отметил, что возможное протекание топлива грозит Кольскому заливу экологической катастрофой.

Апелляция, затем ЕСПЧ

В Greenpeace также сообщили, что из-за условий, в которых содержатся активисты, там намерены обращаться в Европейский суд по правам человека с иском против России.

По словам адвоката "Гринпис Интернешнл" Сергея Голубка, в некоторых камерах холодно, а в уборных установлены видеокамеры.

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Кроме того, не все активисты имеют доступ к питьевой воде и достаточном колличестве прогулок.

"Мы предлагаем выбрать альтернативные меры - говорится о домашнем аресте, но суды отказывают нам, апелляции начинаются завтра", - сообщил адвокат 7 октября.

"Вопрос об обжаловании незаконности задержания в Европейский суд будет подаваться на следующий день после вынесения решения по апелляции", - сказал он.

Нарушения и хищения

Параллельно адвокаты Greenpeace намерены подавать заявления о преступлениях, совершенных в отношении активистов во время захвата судна .

В частности, юрист Александр Мухортов, представляющий интересы капитана Arctic Sunrise, отметил, что во время операции на судно напали вооруженные люди в балаклавах и не представившись, угрожая оружием, взяли управление судном и изъяли личные вещи экипажа.

Кроме того, по его словам, заключение людей под стражу не оформили документально: только потом составили протокол задержания, который капитан не подписал, поскольку описанное в документе, по его словам, не соответствовало действительности.

"Подробно обсудив произошедшее с моим подзащитным, было принято решение о подаче заявления в полицию по фактам хищения личных вещей из каюты и незаконного лишения свободы", - сообщила руководитель адвокатской группы Greenpeace в Мурманске.

В конце прошлой недели также стало известно, что Нидерланды подают на Россию в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя от российских властей освободить активистов Greenpeace и их судно.

"Голландия, как государство, под флагом которого ходит Arctic Sunrise, на основании Конвенции ООН по морскому праву сегодня инициировала арбитражный процесс с целью добиться освобождения незаконно, как мы считаем, задержанных судна и команды", - сообщил в минувшую пятницу в письме парламента Нидерландов министр иностранных дел Франс Тиммерманс.

18 сентября российские пограничники задержали 30 активистов Greenpeace из разных стран при попытке взобраться на нефтяную платформу компании "Газпром". Таким образом экологи хотели выразить протест против разработки полезных ископаемых в Арктике.

Судно отбуксировали в Мурманск, где власти обвинили задержанных в пиратстве. Им грозит до 15 лет тюрьмы. В числе задержанных есть украинец.