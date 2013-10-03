Из-за остановки работы правительства США прекращены поиски пропавших американцев

63-летняя Джо Эллиот-Блэйксли пропала примерно две недели назад в национальном заповеднике «Лунные кратеры» в штате Айдахо. Однако местные власти на этой неделе от поисков отстранили 16 сотрудников заповедника, площадь которого составляет почти 3 тыс. кв. км. Федеральный закон США запрещает государственным служащим участие в поисково-спасательных операциях, если на это не было выделено финансирования, сообщает Russia Today.

По словам многих из них, они бы продолжили искать туристку добровольно, но им не разрешается этого делать. Для семьи пропавшей женщины это означает потерю едва ли не последней надежды.

Изначально в операции участвовал вертолёт, поисковые собаки и примерно 70 пеших спасателей. Недавно на территории заповедника было найдено тело другой пропавшей туристки 69-летней Эми Линкерт - она путешествовала вместе с Джо Эллиот-Блэйксли.

Напомним, с 1 октября многие госслужбы США временно остановили свою деятельность из-за того, что конгресс не смог принять бюджет на 2014 финансовый год.