Обама раздражен прекращением финансирования госучреждений

"Меня хорошо знают как спокойного малого. Некоторые считают, что слишком спокойного. Но раздражен ли я? Естественно. Потому что все это совершенно не нужно", — сказал Обама в эфире телеканала CNBC.

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По словам президента, в течение срока своих полномочий он неоднократно шел на уступки республиканцам, сдерживал эмоции и риторику, пишет РИА Новости.

"Если сложилось такое положение, что одна фракция может довести страну до дефолта, тогда у нас неприятности. И если они готовы сделать это сейчас, они будут готовы сделать это и позже", — заявил глава государства.

Госучреждения в США закрылись впервые за 17 лет, поскольку страна вступила в новый финансовый год без бюджета. Контролируемая республиканцами Палата представителей настаивала на включении в бюджетный законопроект пункта об отмене или переносе реформы здравоохранения — одной из важнейших инициатив Обамы. Сенат, где однопартийцам президента — демократам — принадлежит большинство, отклонил все эти поправки.