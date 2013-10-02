В Беларуси значительно повысили цены на газ для населения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства, соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси от 27 сентября № 849.

В частности, включенный в состав коммунальных услуг тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения вырос на 3% (7,8 долл.) за 1 Гкал.

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Кубометр газа, используемый в жилых домах и квартирах с установленными приборами индивидуального учета расхода, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов или газовых водонагревателей в отопительный период подорожал на 12,7% (до 0,044 долл.), в летний - на 32,2% (до 0,14 долл.).

Постановлением также повышены цены на газ, используемый для отопления нежилых помещений, а также газ сжиженный, используемый в жилых домах и квартирах.