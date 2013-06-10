Аналитики думают, что Украина не рискнет повысить тарифы на газ для населения

Украина, вероятнее всего, не пойдет на повышение тарифов на газ для населения с целью снижения потребностей рекапитализации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в ближайшие два года, что определенно повлечет рост дефицита бюджета до 5%. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, переданного УНИАН.

«Мы пересмотрели наши первоначальные ожидания относительно того, что правительство в конечном счете повысит внутренние тарифы на газ в целях снижения потребностей в рекапитализации НАК «Нафтогаз Украины». Как следствие, наша оценка среднего размера дефицита расширенного правительства (дефицита бюджета – УНИАН) на 2012-2015 гг. была повышена с 4% до 5% ВВП», - говорится в докладе.

По теме: МВФ требует повысить тарифы на газ для украинцев на 40%

По мнению аналитиков S&P, ключевыми проблемами, также влияющими на экономическую ситуацию в Украине, остаются политические факторы, препятствующие проведению структурных реформ, в том числе дальнейшей консолидации бюджета; трудности, связанные с обеспечением внешнего финансирования и финансирования бюджета; давление на финансовую систему, характеризующуюся высокой долговой нагрузкой, в связи со значительной долей проблемных кредитов.

Как сообщал УНИАН, повышение тарифов на газ для населения является одним из основных условий продолжения результативного сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Кроме того, основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

Кроме того, согласно проекту меморандума сотрудничества с МВФ, обнародованному в СМИ, условием возобновления сотрудничества с Фондом должны стать сокращение дефицита государственного бюджета до не более 2% ВВП в 2013 году и 1,9% - в 2014 году.