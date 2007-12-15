Сенат США утвердил оборонный бюджет

Конгресс США окончательно утвердил оборонный бюджет государства на 2008 фискальный год в размере 696,4 миллиарда долларов. Как сообщает АР, в пятницу Сенат 90 голосами против трех принял законопроект. Ранее в среду документ утвердила палата представителей 370 голосами против 49. Документ отправлен на подписание президенту США Джорджу Бушу.

Бюджет включает 507 миллиардов долларов на текущие расходы министерства обороны США, а также 189,4 миллиарда долларов на финансирование военных операций в Ираке и Афганистане.

Как и ожидалось, на реализацию проекта системы противоракетной обороны в Европе конгрессмены выделили 225 миллионов долларов, что на 85 миллионов меньше, чем запрашивала администрация Белого дома.

Кроме того, законодатели одобрили увеличение на 3,5 процента жалований для всех категорий американских военных и разрешили в следующем году увеличить численность сухопутных войск на 13 тысяч солдат, а войск морской пехоты - на девять тысяч солдат.

Фактически законопроект полностью удовлетворил бюджетный запрос президента США.