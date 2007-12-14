Лукашенко согласился воевать с НАТО в обмен на дешевый газ от Путина

Российский газ для Белоруссии не подорожает. Так заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам официального визита в Минск. По словам Путина, "Газпром" будет выполнять обязательства по поставке газа в соответствии с контрактами, подписанными в прошлом году - 100 долларов за тысячу кубометров.

В 2006 году Белоруссия покупала у "Газпрома" газ по 46,67 доллара за тысячу кубометров. С 2007 года российская монополия планировала поднять цены на газ до 200 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как Белоруссия согласилась продать "Газпрому" половину "Белтрансгаза", стоимость тысячи кубометров была снижена наполовину.

7 декабря 2007 года заместитель главы Минпромэнерго Иван Матеров заявлял, что в 2008 году Россия увеличит цену на газ для Белоруссии до 125 долларов за тысячу кубометров.

В начале декабря "Газпром" увеличил цену продажи газа на Украину до 179 с половиной долларов, в частности, из-за того, что Туркмения повысила стоимость экспортного газа со 100 до 130 долларов за тысячу кубометров. Российская монополия выкупает почти весь туркменский газ.

Заявлению Путина предшествовали четырехчасовые переговоры с Александром Лукашенко с глазу на глаз, после которых российский президент сообщил: «Впервые за многие годы мы принимаем бюджет Союзного государства до начала финансового года. Необходимо оговорить программу внешнеполитических действий и военного сотрудничества».

О возможности размещения российского ядерного оружия на территории Белоруси упомянул и Александр Лукашенко.

Сегодня же президент российской Академии геополитических проблем Леонид Ивашов сообщил журналистам, что Беларусь может оказать существенную помощь России по вопросам ПРО. "Эта помощь может выражаться в нацеливании белорусской ударной авиации на объекты ПРО США в Польше и Чехии, организации их непрерывной разведки, - заявил он. - Если западная сторона не согласится на ратификацию адаптированного ДОВСЕ или на переговорный процесс по его уточнению, Беларусь может также заявить о готовности наложить мораторий на исполнение этого договора... В случае обострения напряженности между НАТО и Россией белорусская сторона может поставить вопрос о выходе из Лиссабонского протокола по ядерному оружию бывшего СССР и согласиться на размещение российского тактического ядерного оружия на своей территории".

Россия также предоставила Белоруссии стабилизационный кредит в размере полутора миллиардов долларов. Меморандум о развитии экономического сотрудничества, частью которого стала договоренность о выдаче кредита, подписан 14 декабря 2007 года министрами финансов обеих стран.