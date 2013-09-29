Асад: Я готов оставить пост президента, но не сейчас

18:14, 29 сентября 2013
Мир
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Президент Сирии Башар Асад готов покинуть свой пост, если это улучшит ситуацию в стране, но считает, что сейчас ему надо оставаться на своем месте, заявил он в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

Асад

"Если то, что я покину свой пост, улучшит ситуацию, я готов пойти на это. Но сейчас я должен оставаться президентом", - заявил он.

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"Во время шторма нельзя покидать корабль. Моя миссия - привести этот корабль в порт и не бросать его", - добавил Асад, сообщает РИА Новости.

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