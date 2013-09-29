Асад готов к диалогу с сирийской оппозицией, если она сложит оружие

"Если повстанцы вооружены, то это уже не оппозиция, а террористы. И мы не можем вести дискуссии ни с террористами, ни с "Аль-Каидой" и ее сторонниками, ни с теми, кто призывает к военному вмешательству в Сирию", - заявил он, сообщает РИА Новости.

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"Если они сложат оружие, то мы готовы к диалогу с ними (на конференции "Женева-2")", - добавил он.