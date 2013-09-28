Японцы построили надувной концертный зал (фото)

Гигантское сооружение из полупрозрачного материала можно надуть за два часа. Внутри помещается сцена и зрительный зал на 500 человек. Сидения выполнены из деревьев кедра, поврежденных цунами, от которого регион Тохоку пострадал в 2011 году, сообщает Лента.ру.

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Авторами проекта являются архитекторы Аниш Капур и Арата Исодзаки.

Предполагается, что концертный зал будет перемещаться по всему региону, в нем будут проводиться различные концерты. Первым мероприятием станет музыкальный фестиваль Ark Nova в Мацусиме в поддержку пострадавшего от цунами региона.

Впервые концертный зал откроется для публики 14 октября этого года.

Напомним, землетрясение магнитудой в 9 баллов, вызвавшее цунами, произошло в Японии 11 марта 2011 года, оно признано сильнейшим по силе в истории страны. Эпицентр находился в тихом океане, восточнее острова Хонсю.