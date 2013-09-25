Президент Ирана: ядерному оружию нет места в военной доктрине страны
Президент Ирана Хасан Роухани, выступая во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вновь заявил о мирном характере ядерной программы Исламской республики.
"Ядерному оружию нет места в военной доктрине Ирана. Иран не представляет ровным счетом никакой угрозы ни региону, ни миру", – сказал он .
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Роухани также заявил о готовности Тегерана к переговорам по ядерной программе в строго оговоренные сроки.
19 сентября Президент США Барак Обама заявил, что США готовы допустить ядерную программу Ирана в том случае, если официальный Тегеран сможет доказать ее мирную направленность.
США, ряд других стран Запада и Израиль подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран заявляет, что его атомная программа направлена исключительно на удовлетворение мирных потребностей страны в электроэнергии.
В настоящее время в отношении Ирана действуют четыре санкционные резолюции Совета безопасности ООН, принятые в одностороннем порядке рядом стран и организаций, требующих от Ирана обеспечить полную прозрачность ядерной программы и доказать ее исключительно мирную направленность.
По материалам: "Газета.ру" и РИА Новости