Президент Ирана: ядерному оружию нет места в военной доктрине страны

"Ядерному оружию нет места в военной доктрине Ирана. Иран не представляет ровным счетом никакой угрозы ни региону, ни миру", – сказал он .

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Роухани также заявил о готовности Тегерана к переговорам по ядерной программе в строго оговоренные сроки.

19 сентября Президент США Барак Обама заявил, что США готовы допустить ядерную программу Ирана в том случае, если официальный Тегеран сможет доказать ее мирную направленность.

США, ряд других стран Запада и Израиль подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран заявляет, что его атомная программа направлена исключительно на удовлетворение мирных потребностей страны в электроэнергии.

В настоящее время в отношении Ирана действуют четыре санкционные резолюции Совета безопасности ООН, принятые в одностороннем порядке рядом стран и организаций, требующих от Ирана обеспечить полную прозрачность ядерной программы и доказать ее исключительно мирную направленность.

По материалам: "Газета.ру" и РИА Новости