США предложили Ирану встречу президентов, но получили отказ
23:20, 24 сентября 2013Мир
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США предложили Ирану встречу президентов Барака Обамы и Хасана Роухаин в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, но получили отказ, сказал журналистам во вторник высокопоставленный представитель Белого дома.
США предложили Ирану встречу президентов, но получили отказ /коллаж ”Голос России”
Иранская сторона проинформировала американскую, что "для иранцев это было бы слишком сложно в данный момент", сказал представитель администрации президента США, пишет РИА Новости.
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Обама во вторник в речи на Генассамблее ООН заявил, что следует испробовать дипломатический процесс в попытках разрешить ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
США подозревают, что Иран собирается создать ядерное оружие, в Тегеране это отрицают.
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