США предложили Ирану встречу президентов, но получили отказ

Иранская сторона проинформировала американскую, что "для иранцев это было бы слишком сложно в данный момент", сказал представитель администрации президента США, пишет РИА Новости.

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Обама во вторник в речи на Генассамблее ООН заявил, что следует испробовать дипломатический процесс в попытках разрешить ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

США подозревают, что Иран собирается создать ядерное оружие, в Тегеране это отрицают.