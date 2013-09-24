США предложили Ирану встречу президентов, но получили отказ

23:20, 24 сентября 2013
Мир
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США предложили Ирану встречу президентов Барака Обамы и Хасана Роухаин в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, но получили отказ, сказал журналистам во вторник высокопоставленный представитель Белого дома.

колаж ”Голос России”

Иранская сторона проинформировала американскую, что "для иранцев это было бы слишком сложно в данный момент", сказал представитель администрации президента США, пишет РИА Новости.

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Обама во вторник в речи на Генассамблее ООН заявил, что следует испробовать дипломатический процесс в попытках разрешить ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

США подозревают, что Иран собирается создать ядерное оружие, в Тегеране это отрицают.

 

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