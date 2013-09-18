Обама хочет проверить готовность Ирана к диалогу с США

Эксперты уверены, это заявление является признаком того, что Барак Обама пытается отвлечься от темы химического оружия в Сирии, сообщает Russia Today со ссылкой на агентство EFE.

«Есть признаки того, что новый президент Хасан Роухани — человек, который настроен на открытый диалог с Западом и Соединёнными Штатами, чего мы не наблюдали в прошлом. И мы должны проверить, так ли это», - заявил американский президент журналистам Telemundo.

Барак Обама рассказал, что после выборов направил Хасану Роухани письмо с поздравлениями. В своём сообщении американский лидер обозначил интерес США разрешить проблему ядерной программы Ирана, «таким образом, чтобы помочь стране вернуться в международное сообщество». Иранское правительство, в свою очередь, должно доказать, что не пытается использовать атомную энергетику в военных целях, заявил Барак Обама.

«Существуют возможности для дипломатии. И я надеюсь, что иранцы ими воспользуются», - сказал американский президент.

По теме: Встреча президентов США и Ирана может состояться впервые с 1979 года

Политологи расценили заявление Барака Обамы, как попытку отвлечься от кризиса, связанного с химическим оружием Сирии, и переключиться на поиск дипломатических договорённостей, которые могли бы обеспечить безъядерный статус Ирана.

Напомним, что в последнее время представители Тегерана и Вашингтона заявляли о своей готовности открыть диалог, чтобы обсудить и найти дипломатическое решение многолетней проблемы разработки Ираном ядерного оружия. В Исламской Республике отрицают, что ведут работу по обогащению урана в военных целях. Из-за подобных подозрений международное сообщество ввело торговые и экономические санкции против страны.

Сообщается, что Обама Роухани могут встретиться во время Генеральной ассамблеи ООН, которая стартовала в Нью-Йорке. Если администрации двух президентов договорятся о встрече, это будет первая беседа глав США и Ирана с 1979 года.

Дипломатические отношения между двумя государствами были прерваны в 1980 году после атаки посольства США в Тегеране и захвата американских сотрудников.