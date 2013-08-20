В Каире задержали лидера движения "Братья-мусульмане"
Духовный наставник египетской организации ''Братья-мусульмане'' Мухаммед Бадиа арестован в Каире, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в службе безопасности страны.
Электронные издания уже опубликовали снимки, на которых Бадиа запечатлен в окружении полицейских спецназовцев. СМИ сообщают, что он вывезен в тюрьму усиленного режима, находящуюся в пригороде Каира.
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Ранее египетскими силовиками уже были арестованы некоторые заместители верховного наставника движения: Хайрат аш-Шатыр и Рашад аль-Байюми, сообщает РИА Новости.
В отношении руководства организации, как и свергнутого египетского президента Мухаммеда Мурси, ведется уголовное расследование по обвинениям в шпионаже, подстрекательстве к насилию и нанесении серьезного ущерба экономике государства.
В Египте продолжаются беспорядки, последовавшие за разгоном силовиками лагерей сторонников Мурси. В стране объявлено чрезвычайное положение, а в 14 городах введен комендантский час. На прошлой неделе противостояние властей и исламистов переросло в силовую конфронтацию, в которой погибли 830 человек.