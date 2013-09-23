СМИ: Сирийские оппозиционеры начали войну друг против друга

Как сообщает France Presse со ссылкой на сирийских правозащитников, боевики организации "Исламское государство Ирака и Леванта", воюющей в Сирии иракской ветви "Аль-Каиды", атаковали базу "Джубхат Ан-Нусра" в городе Шадади.

Иракские боевики взяли базу под контроль и захватили оружие и горючее, передает Росбалт.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 сентября террористическая организация "Исламское государство в Ираке и Сирии" из "Аль-Каиды" начинает боевые действия против бывших союзников — Свободной сирийской армии.

Как пишет арабская газета "Эль-Ватан эль-Араби" со ссылкой на заявление группировки на одном из экстремистских сайтов, боевики организации проведут карательную операцию под названием "Борьба со злом" против Свободной армии в районе восточного пригорода Алеппо.

Сообщается, что кампания будет направлена против агентов сирийского режима и тех в рядах Свободной армии, кто организует нападения на активистов "Исламского государства".