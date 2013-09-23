Меркель о победе партии на выборах: Мы показали супер-результат
01:45, 23 сентября 2013Мир
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На парламентских выборах в Германии блок Христианско-Демократического Союза и Христианского Социального союза (ХДС/ХСС) показал хороший результат, однако говорить о создании правительственной коалиции пока рано.
Меркель: Пока рано говорить о создании правительственной коалиции
Такую позицию озвучила федеральный канцлер ФРГ и лидер ХДС/ХСС Ангела Меркель, передает РБК со ссылкой на Reuters.
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"Мы показали супер-результат, - сказала Меркель. - Пока еще слишком рано говорить о коалиции и формировании правительства, но мы будем праздновать победу. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы последующие четыре года для Германии стали самыми лучшими".
По данным экзит-поллов на 21:31 мск, ХДС/ХСС набрал 42,4%, Социал-демократическая партия Германии - 25,4%, Левые - 8,3%, "Зеленые" - 8,2%, Альтернатива для Германии - 4,9%, другие партии - 6,3%.
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