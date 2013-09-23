Меркель о победе партии на выборах: Мы показали супер-результат

Такую позицию озвучила федеральный канцлер ФРГ и лидер ХДС/ХСС Ангела Меркель, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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"Мы показали супер-результат, - сказала Меркель. - Пока еще слишком рано говорить о коалиции и формировании правительства, но мы будем праздновать победу. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы последующие четыре года для Германии стали самыми лучшими".

По данным экзит-поллов на 21:31 мск, ХДС/ХСС набрал 42,4%, Социал-демократическая партия Германии - 25,4%, Левые - 8,3%, "Зеленые" - 8,2%, Альтернатива для Германии - 4,9%, другие партии - 6,3%.