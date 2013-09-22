Победу Меркель на выборах обеспечили женщины

ХДС/ХСС, по последним данным разных социологических компаний, получает 42,2-42,5% голосов избирателей. Не исключено, что этот результат позволит ему получить абсолютное большинство в бундестаге и в одиночку сформировать правительство. На прошлых выборах блок набрал 33,8% голосов, отмечает РИА Новости.

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Как сообщает ARD, из всех избирателей-мужчин, участвовавших в опросе, 39% проголосовали за ХДС/ХСС. Доля женщин, выбравших блок Меркель, - 44%. Эти сведения телерадиокомпания опубликовала на своем сайте и в микроблоге в Twitter.

По данным exit polls, в бундестаг проходят четыре партии: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), от которой за пост канцлера борется Пеер Штайнбрюк, набирает 25,6-25,9%, ”Зеленые” - 8,0-8,2%, Левая партия - 8,0-8,4%.

Проходной барьер для попадания в парламент составляет 5%, что, если верить exit polls, не дает шансов ”Свободной демократической партии” (СвДП), соратнику блока Ангелы Меркель по правящей коалиции. Она, по данным опросов, набирает 4,6-4,7%.

Данные exit polls постоянно уточняються.