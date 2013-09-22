Партия Меркель побеждает на выборах в Германии
19:13, 22 сентября 2013Мир
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Экзит-поллы отдали победу на парламентских выборах в Германии Христианско-демократическому союзу (ХДС), который возглавляет нынешний канцлер Ангела Меркель.
Экзит-поллы отдали партии Меркель победу на выборах в Германии
Согласно опросам, за ХДС проголосовало большинство немецких избирателей. Об этом по информации Agence France-Presse сообщает Lenta.ru.
В то же время один из союзников ХДС по правящей коалиции может не преодолеть пятипроцентный проходной барьер.
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Речь идет о свободных демократах (СвДП).
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