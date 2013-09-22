Партия Меркель побеждает на выборах в Германии

Согласно опросам, за ХДС проголосовало большинство немецких избирателей. Об этом по информации Agence France-Presse сообщает Lenta.ru.

В то же время один из союзников ХДС по правящей коалиции может не преодолеть пятипроцентный проходной барьер.

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Речь идет о свободных демократах (СвДП).