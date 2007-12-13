Лидеры стран ЕС подписали новое Лиссабонское соглашение

Лидеры 27-ми стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новое соглашение ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в начале торжественной церемонии подписания выступили премьер-министр председательствующей в ЕС Португалии Жозе СОКРАТЕШ, Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и Президент Европарламента Ханс-Герт ПЕТТЕРИНГ.

В своих речах они заявили о том, что новое Соглашение ЕС сделает Европу более сильной и более демократической.

“Нам нужен сегодня более сильный Союз. Более сильный для того, чтобы отвечать желаниям европейских граждан, чтобы продвигать европейскую экономику и чтобы защищать европейские ценности. Но Европа более амбициозна, это тоже важнейший вклад, который мы можем сделать для лучшего мира”, - сказал Ж.СОКРАТЕШ.

Президент Еврокомиссии, в свою очередь, отметил, что важность нового соглашения заключается в том, что это соглашение стало соглашением расширенной Европы, а также в том, что оно дает больше гражданам ЕС.

“Оно даст возможность дать больше результатов гражданам. Оно усиливает демократию в ЕС, усиливая роль Европарламента и национальных парламентов”, - заявил Ж.БАРРОЗУ.

Президент Европарламента обратил внимание на то, что новое соглашение, с одной стороны, усиливает защиту фундаментальных прав граждан ЕС, а с другой, - расширяет демократию в ЕС.

“Сегодня Европарламент – в центре европейской демократии. История успеха демократии в ЕС напрямую связана с историей усиления полномочий Европарламента”, - сказал Х.-Г.ПЕТТЕРИНГ, добавив, что также считает очень важным усиление роли национальных парламентов в решении общеевропейских вопросов.

При этом Президент Европарламента отметил то, что подписывая сегодня соглашение лидеры ЕС также берут обязательство своевременно ратифицировать этот документ – до января 2009 года.

Как сообщал УНИАН, лидеры ЕС одобрили новое соглашение 19 октября на неформальном саммите в Лиссабоне. Новое соглашение стало заменой Конституции ЕС, которую не удалось одобрить из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. После провала Конституции, из документа были изъяты все положения, которые вели к символическому созданию единого государства ЕС, в частности, положение о таких символах, как флаг, гимн и герб ЕС.

Новое соглашение, которое получило название Лиссабонского, вносит изменения в Соглашение о Европейском Союзе, подписанное в 1992 году в Маастрихте, и Соглашение о создании Европейского Содружества, подписанное в 1957 году в Риме.

Соглашение предусматривает, в частности, усиление роли национальных парламентов, изменение системы подсчета голосов в Совете министров ЕС, создание должности Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, который, должен, одновременно, быть вице-президентом Еврокомиссии.

Соглашение уменьшает количество депутатов Европарламента с 785 до 750, усиливает роль Президента Еврокомиссии, превращает Совет ЕС в институт и создает должность Президента ЕС, меняет систему 6-месячного президентства в Советах министров ЕС.

В соглашении ЕС также появится перекрестная ссылка на Хартию фундаментальных прав, которая, однако, не будет действовать для Великобритании, которая опасается усиления ЕС в вопросах социальной защиты.

После сегодняшнего подписания Соглашения страны-члены ЕС должны будут ратифицировать документ до 2009 года.