США продолжат давление на Иран - Керри

"В общей сложности 20 стран продолжают существенно сокращать объемы приобретения нефти-сырца у Ирана. Мы оказали существенное давление на иранское правительство, и мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы усилить это давление с тем, чтобы Иран выполнил свои международные обязательства", — сказал Керри, сообщает РИА Новости.

По его словам, США исключили из возможных кандидатов на санкции в связи с покупкой нефти из Ирана такие страны, как Япония, а также 10 государств Евросоюза, которые не покупали иранскую нефть с 1 июля 2012 года.

СБ ООН ввел против Ирана санкции, требуя доказать, что страна не ведет подготовку к созданию ядерного оружия. Тегеран заявляет, что его ядерная программа направлена исключительно на мирные цели.