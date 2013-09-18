Принц Гарри почти сутки просидел в холодильнике (видео)

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

29-летний принц просидел в камере с температурой -35 градусов по Цельсию и скоростью искусственного ветра 72 км/ч. Именно такие погодные условия встретят британского наследника на Южном полюсе, сообщает ТСН.

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При этом Гарри был одет в специальную одежду, в которой он и его команда намерены принять участие в экспедиции.

Совместно с принцем в камере готовились и другие члены его будущей команды. Это бывшие служащие британских вооруженных сил, которые потеряли конечности во время операции в Афганистане.

Во время экспедиции команда принца Гарри будет соревноваться с другими командами полярников, которые будут пытаться первыми дойти до Южного полюса.