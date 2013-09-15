Умер самый старый мужчина мира





Салустиано Санчес-Бласкес (Salustiano Sanchez-Blazquez) умер в доме престарелых в штате Нью-Йорк. Он родился в Испании в 1901 году. В возрасте 17 лет Санчес-Бласкес уехал на Кубу, а в 1920 году перебрался в США. Он работал на угольных шахтах в Кентукки, а также занимался музыкой, сообщает Lenta.ru.

Книга рекордов Гиннеса официально признала Санчес-Бласкеса старейшим мужчиной в июне 2013 года, когда в возрасте 116 лет скончался японец Джироэмон Кимура.

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Считается, что старейшим человеком планеты была француженка Жан Кальман, которая скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Старейшая женщина мира японка Мисао Окава в марте отпраздновала свое 115-летие. После смерти Санчес-Бласкеса старейшим мужчиной стал итальянец Артуро Ликата (Arturo Licata), который родился 2 мая 1902 года.

Незадолго до смерти Санчес-Бласкеса СМИ сообщили, что в Эфиопии нашелся мужчина, возраст которого может составлять не менее 160 лет. Дакабо Эбба утверждает, что помнит события, которые происходили в конце 19 века. Документов, подтверждающих возраст Эббы, не существует.