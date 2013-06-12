Умер старейший житель Земли

Дзироэмон Кимура получил статус старейшего человека в мире и удостоверяющий это сертификат Книги рекордов Гиннеса в декабре прошлого года после смерти американки Бесс Купер.

По данным исследователей, за два дня до наступления 2013 года он также стал мужчиной с самой долгой продолжительностью жизни, чья дата рождения была точно зафиксирована в официальных документах. Абсолютный рекорд по продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман, которая скончалась в 1997 году, прожив более 122 лет.

В заключении врачей госпиталя города Кетанго префектуры Киото указано, что смерть пациента 1897 года рождения наступила утром в среду и произошла по естественным причинам, передает РИА Новости.

В течение 40 лет Кимура работал в почтовом отделении, а после выхода на пенсию занимался фермерством до 90 лет. Он воспитал семерых детей, став дедом для 14 внуков, 25 правнуков и 14 праправнуков. Помимо Кимуры в Кетанго с населением около 60 тысяч человек возрастную отметку в 100 лет перешагнули 94 человека, что побудило ученых запустить проект по исследованию образа жизни долгожителей в этом районе.