Число погибших из-за обвала фабрики в Бангладеш возросло до 590 человек

”По данным на воскресенье, было обнаружено 590 тел”, - сказал лейтенант Имран Хан, подразделение которого координирует поисковую операцию на месте обрушения.

Восьмиэтажное здание Rana Plaza обрушилось 24 апреля. Трещины в многоэтажном комплексе, расположенном в городе Саваре, появились еще накануне инцидента, что вызвало панику среди работников фабрик одежды и торговых точек, однако руководство фабрики убедило сотрудников вернуться на рабочие места.

По предварительным данным, причиной трагедии стали сильные вибрации от четырех мощных генераторов, установленных в комплексе в нарушение всех правил. Когда они снова заработали после отключения электричества, их вибрации совпали с вибрацией тысяч швейных машин, что привело к обрушению здания. По данным следователей, комплекс был построен для ”коммерческого использования”, а не для фабрики. При его строительстве были использованы арматурные стержни низкого качества, а также кирпичи и другие материалы, которые не могли выдержать такую нагрузку. К тому же, как сообщалось ранее, три этажа в здании были надстроены незаконно.

Для разбора завалов спасатели используют подъемные краны и бульдозеры. Всего были спасены около 2,4 тыс. человек из около 3 тысяч находивших в здании в момент обрушения.

Ранее правоохранительные органы Бангладеш арестовали на границе с Индией владельца обрушившегося здания Мохаммеда Сохеля Рану. По разным данным, в рамках расследования власти задержали от восьми до двенадцати человек, в том числе инженера, вызванного ранее для оценки степени опасности появившихся на здании трещин.