Сирийская оппозиция отвергла предложение РФ по химоружию

10:55, 10 сентября 2013
Мир
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Сирийская оппозиция считает неприемлемым предложение России о передаче химоружия под международный контроль

Оппозиция в Сирии выступила против мирного урегулирования

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Дамаск передать химоружие под международный контроль, договориться об уничтожении арсенала и присоединении к Организации по запрещению химоружия. Власти Сирии заявили о своем согласии. Президент США Барак Обама выразил интерес к предложению России.

Также свою заинтересованность выразила Япония, а Иран заявил о полной поддержке инициативы.

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