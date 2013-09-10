Сирийская оппозиция отвергла предложение РФ по химоружию

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Дамаск передать химоружие под международный контроль, договориться об уничтожении арсенала и присоединении к Организации по запрещению химоружия. Власти Сирии заявили о своем согласии. Президент США Барак Обама выразил интерес к предложению России.

Также свою заинтересованность выразила Япония, а Иран заявил о полной поддержке инициативы.