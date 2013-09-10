Сирийская оппозиция отвергла предложение РФ по химоружию
10:55, 10 сентября 2013Мир
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Сирийская оппозиция считает неприемлемым предложение России о передаче химоружия под международный контроль
Оппозиция в Сирии выступила против мирного урегулирования / Фото : orientalreview.org
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Дамаск передать химоружие под международный контроль, договориться об уничтожении арсенала и присоединении к Организации по запрещению химоружия. Власти Сирии заявили о своем согласии. Президент США Барак Обама выразил интерес к предложению России.
Также свою заинтересованность выразила Япония, а Иран заявил о полной поддержке инициативы.
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