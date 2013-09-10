Япония положительно восприняла предложение России по Сирии

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.

"Мы воспринимаем предложения России положительно, хотя еще необходимо уточнить (некоторые) детали. Мы внимательно изучим содержание предложения и будем следить за реакцией сирийского правительства, а также тесно сотрудничать со всеми заинтересованными странами", - сказал Суга.

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В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Дамаск передать химическое оружие под международный контроль, договориться о последующем уничтожении арсенала и присоединении к Организации по запрещению химоружия. Власти Сирии заявили о своем согласии. Президент Обама выразил интерес к предложению России.

В Японии воспринимают это предложение как реальную возможность избежать военной операции в Сирии. Японские официальные лица избегают однозначных высказываний в вопросе о реакции Японии в случае, если США начнут военную операцию в Сирии. Однако, по мнению правительственных источников, выразив поддержку США как своему основному союзнику, она постарается воздержаться от более активных действий, не видя в них для себя реальной выгоды и перспективы.