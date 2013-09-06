Еврокомиссар призвала ЕС ввести общие правила защиты данных - СМИ

На фоне развернувшейся дискуссии о перехвате информации спецслужбами США еврокомиссар 6 сентября заявила, что странам ЕС необходимо договориться о новых правилах защиты данных.

”Даже последние скептики поняли, что с защитой данных у нас не все в порядке”, - цитирует Рединг dw.de со ссылкой на агентство epd.

Еврокомиссар призвала США и Европарламент одобрить соответствующую реформу до выборов в Европейский парламент, которые состоятся в мае 2014 года. Напоминаем, что в ЕС не существует единого законодательства в области защиты данных.

В этой связи Рединг назвала немецкий закон о защите данных образцовым. Поэтому, подчеркнула она, он должен служить основой для нового законопроекта. В свою очередь политик больше не надеется на поддержку Великобритании, поскольку страна ”теперь действует исключительно по согласованию с американцами и не заинтересована в европейских законах”.

По словам Рединг, новые правила защиты данных будут распространяться и на компании, чьи штаб-квартиры находятся за пределами ЕС. В случае нарушения закона им грозит штраф в размере до двух процентов от выручки компании на мировом рынке.