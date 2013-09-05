Россия обсудит в МАГАТЭ ядерные риски в связи с ударом США по Сирии

"Россия обязательно поднимет эту тему на открывающейся 9 сентября осенней сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене", - сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

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МИД РФ в среду призвал секретариат МАГАТЭ оперативно представить анализ рисков, связанных с предполагаемыми ударами США по Сирии, сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама объявил о решении осуществить военный удар по Сирии 31 августа. Обама, однако, не воспользовался правом самостоятельно принять решение о ударе по Сирии и запросил одобрение у Конгресса США.

О применении химического оружия в Сирии стало известно 21 августа. В результате химической атаки в восточном пригороде Дамаска — Гуте — погибли более полутора тысяч человек. Власти Сирии и повстанцы возложили ответственность за случившееся друг на друга. Чтобы разобраться, кто стоит за химической атакой в пригороде Дамаска, Сирию посетили эксперты ООН.

31 августа они покинули страну, однако результаты их работы пока не обнародованы. Между тем, США и другие западные страны обвинили в химической атаке правительственные войска Сирии и заявили о необходимости военного вмешательства для предотвращения дальнейшего применения химического оружия. Официальный Дамаск опровергает эти обвинения, заявляя, что окажет сопротивление любому агрессору.